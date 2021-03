tmw Dal Pinto: "Il Benevento può salvarsi. Nessun rimpianto: penso solo alla Reggiana"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista della Reggiana Lorenzo Del Pinto ha parlato anche del suo trasferimento alla formazione emiliana, dove è approdato dal Benevento: "Nella vita e nel lavoro non ho mai rimpianti, guardo solo avanti, non ha senso voltarsi e concentrarsi su cosa è stato. Seguo ancora il Benevento, dopo la vittoria con la Juventus credo ancora di più che potrà tranquillamente salvarsi, so come lavora la società e non manca nulla alla squadra: per me è stato un onore aver fatto parte dell’anno dei record, ma ora sono contrato sul presente. Guardo avanti con fiducia”.