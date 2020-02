vedi letture

Il Secolo XIX (ed. La Spezia): "Aquilotti a caccia del 13. Mai un sorriso al Provinciale"

Lo Spezia scenderà in campo quest'oggi per sfidare il Trapani. La formazione di Italiano vuole allungare ulteriormente la serie record. "Aquilotti a caccia del 13. Mai un sorriso al Provinciale" scrive Il Secolo XIX (ed. La Spezia) in edicola oggi. Abbondanza in ogni reparto, il tecnico degli Aquilotti dovrà fare bene i conti.