L'Arena: "Marcolini alla guida del Chievo"

Quella di ieri è stata una giornata che è valsa una vera e propria boccata d'ossigeno per i tifosi del Chievo. L'ok della Covisoc all'iscrizione del club clivense alla prossima Serie B ha permesso alla società di dare il via alle operazioni di mercato, iniziando dalla nomina del nuovo tecnico. Sarà Michele Marcolini a guidare il Chievo nella stagione del rilancio: un tema questo che L'Arena, quotidiano di Verona, propone in prima pagina.