La Gazzetta dello Sport: "Delneri è ufficiale. Il Brescia ha il tecnico"

vedi letture

"Delneri è ufficiale. Il Brescia ha il tecnico", titola La Gazzetta dello Sport in apertura della sezione dedicata alla Serie B. Dopo lunga attesa è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Brescia e lunedì verrà presentato in conferenza stampa. Un annuncio che era ormai atteso da giorni, ma prima c'erano da sistemare alcuni dettagli, non relativi al tecnico, che già da inizio settimana lavorava con la squadra.