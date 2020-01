© foto di www.imagephotoagency.it

"Pordenone furioso dopo un bel ribaltone. Il Frosinone si salva". Titola così a pagina 31 La Gazzetta dello Sport sull'anticipo giocato ieri tra Pordenone e Frosinone finito in pareggio: "Dionisi flash, poi Candellone e Pobega per l’1-2. Pareggio con rigore fantasma: Ciano col brivido. Finisce 2-2, un risultato che probabilmente va stretto agli ospiti che, in vantaggio per 2-1, al 16’ del secondo tempo sono stati raggiunti da un rigore molto dubbio".