La Gazzetta dello Sport sulla B: “Ragazzi d’oro”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio ai talenti di Serie B pronti a esplodere in questa stagione su La Gazzetta dello Sport che titola: “Ragazzi d’oro”. “Da Aramu a Scamacca quanti gioielli per la B, sei giocatori in vetrina dopo il weekend di coppa. Tutti in gol, tutti in rampa di lancio. - si legge nel sottotitolo – Pronti al decollo?”.

I nomi sono quelli di Mattia Aramu del Venezia, Zan Celar del Cittadella, Zak Ruggiero del Crotone, Gianluca Scamacca dell’Ascoli, Filippo Sgarbi del Perugia e Marco Tumminello del Pescara.