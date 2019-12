© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazione (ed. Empoli) dedica questa mattina, al suo interno, a pagina 69, uno spazio alla squadra di Muzzi con il titolo seguente: "L'Empoli di scena sul campo dell'Entella per dimostrare che la crisi è passata". L'allenatore non ha alcun dubbio: "Abbiamo bisogno di altri tre punti". Ballottaggio tra Ricci e Stulac, mentre Romagnoli sarà out.