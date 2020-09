La Nuova Ferrara: "La SPAL bussa all'Inter per Esposito e Pirola"

C'è spazio anche per il mercato della SPAL in apertura su La Nuova Ferrara: "La SPAL bussa all'Inter per Esposito e Pirola", titola in taglio alto il quotidiano. I biancazzurri hanno messo gli occhi sui due gioiellini della cantera nerazzurra. Intanto Bonaccini apre gli stadi di Serie A: ammessi fino a mille tifosi.