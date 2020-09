La Nuova Ferrara: "SPAL, anche la Vis ko. Floccari leader"

vedi letture

Il successo in amichevole della SPAL trova spazio sull'apertura odierna de La Nuova Ferrara: "SPAL, anche la Vis ko. Floccari leader", si legge. Vis Pesaro battuta per due reti a zero al centro d'allenamento: in gol Floccari ed Esposito. Capitolo mercato: gli occhi del Milan su Paloschi, Castro si avvicina invece agli Emirati.