Messaggero Veneto: "Pordenone: Ciurria, voglia di un dispetto a Stroppa"

Nella sezione sportiva del Messaggero Veneto c'è spazio anche per il Pordenone, atteso domani dalla gara contro il Crotone. "Ciurria e la voglia di fare un dispetto al maestro Stroppa" scrive il quotidiano. Il bomber si ritrova contro il mister che lo fece esordire in Serie B. "Posso osare di più, anche Lovisa me lo dice" le sue parole.