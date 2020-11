Serie B, la volata verso la sosta - Il calendario del Vicenza: al Rigamonti di Brescia per aprire il 2021

Archiviata l'ultima sosta per le Nazionali del 2020 anche per la Serie B inizia la volata finale prima della sosta invernale. Per ognuna delle venti formazioni della cadetteria il calendario propone un fitto programma di gare, che comprende anche i recuperi dei match non disputati causa Covid-19 e quelli di Coppa Italia in programma la prossima settimana.

IL CALENDARIO DEL VICENZA

21 novembre - Vicenza-Chievo Verona

28 novembre - Empoli-Vicenza

2 dicembre - Monza-Vicenza (recupero 3^ giornata)

6 dicembre - Vicenza-Cosenza

12 dicembre - Pescara-Vicenza

15 dicembre - Cittadella-Vicenza

19 dicembre - Vicenza-Ascoli

22 dicembre - Vicenza-Reggina

27 dicembre - Lecce-Vicenza

30 dicembre - Vicenza-Virtus Entella

3 gennaio - Brescia-Vicenza

In attesa di calendarizzazione:

Vicenza-Chievo Verona