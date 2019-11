Siamo delfini, no gufi: alla maleducazione Pescara risponde con ironia

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Una frase poco elegante, alla quale il Pescara ha risposto con grandissima ironia, dando anche dimostrazione di quanto sia importante la parte social per il club: se in principio fu il Pordenone a fare scuola per quanto riguarda il social media manager, adesso è il club abruzzese a prendersi la scena.

Facendo gli auguri all'Inter per la Champions, visto poi l'esito del match dei milanesi, i Delfini sono stati apostrofati da un tifoso nerazzurro come "gufi di merda", e per tutta risposta, giocando proprio sul simbolo del club, i biancazzurri hanno risposto dicendo che sono delfini, non gufi. "Eh no, se permetti questa è una GRAVE mancanza di rispetto. Dovresti saperlo, siamo Delfini non gufi", il tweet del club.