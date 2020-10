Tuttosport: "Al Monza cinque contagiati. Il Brescia blocca tutto"

"Al Monza 5 contagiati. Il Brescia blocca tutto". E' questo il titolo che Tuttosport dedica alla Serie B, in apertura. In casa Brescia c'è un caso sospetto e tanto basta per far saltare l'allenamento. Il Covid-19 si è abbattuto anche sulla cadetteria, com'è valso per la Serie A.