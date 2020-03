Un Ferrari nel motore. Gol alla prima da titolare e il Frosinone è avvisato

La vittoria del Livorno sul campo del Chievo Verona è stata senza dubbio il risultato più sorprendente dello scorso weekend di gare in Serie B. Un risultato che ha portato l'esonero di Michele Marcolini dalla guida del club clivense, ma anche il primo gol con la maglia amaranto di Franco Ferrari.

L'attaccante italo-argentino dopo i sei mesi in chiaroscuro a Bari ha scelto una nuova avventura per la seconda parte di stagione. Un'avventura tutt'altro che semplice in un Livorno ad oggi fortemente a rischio retrocessione, ma di quelle che sanno anche regalare stimoli ulteriori a chi già vuole rilanciarsi dopo qualche mese complicato.

E il fatto che il primo gol con la nuova maglia sia arrivato alla prima gara giocata da titolare sono la riprova che certe motivazioni valgano più di tanto altro.

Domani contro il Frosinone nel turno infrasettimanale ecco la prima controprova. L'impegno è dei più difficile (la formazione di Nesta è reduce da cinque vittorie consecutive senza neanche un gol al passivo), ma per il Livorno non ci sono alternative né calcoli da fare. Bisogna provare a vincere tutte per sperare in una salvezza che sarebbe clamorosa. Con un Franco Ferrari in più nel motore.