Si è definitivamente completata la mappa della Serie B 2019/2020. Con la promozione del Trapani, infatti, si è definito il quadro delle venti partecipanti al prossimo torneo cadetto. In vista della prossima stagione il primo step è quello legato alla scelta del nuovo tecnico. Molte hanno già trovato una soluzione al rebus, mentre altre invece sono all'opera. Fra queste c'è il Trapani la cui situazione societaria è decisamente complicata. Occorre trovare nuovi investitori altrimenti il ritorno in cadetteria rischia di essere solo un sogno di mezza estate. Per questo motivo il futuro della panchina è ancora un mister, con Vincenzo Italiano già volato allo Spezia.