Il Covid-19 colpisce ancora il Cittadella: riscontrati altre 6 positività. 4 sono giocatori

Il Cittadella si appresta a partire alla volta della Calabria, dove domani domani affronterà la Reggina in occasione della 13^ giornata del campionato di B, ma non arrivano buone notizie dal fronte veneto. Il tutto legato al Covid-19.

Per la gara, infatti, come si legge in una nota ufficiale della società, non saranno disponibili Luca Maniero e Luca Ghiringhelli, "già assenti contro il Vicenza, riscontrata la loro positività al Covid-19 nei controlli effettuati lunedì.

Oltre a loro, nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontrati altri casi di positività nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo".