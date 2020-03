Il monito del Pescara: "Non facciamo i furbi, restiamo a casa per davvero"

Con un pizzico di ironia, che in questi duri momenti non guasta mai, il Pescara lancia di nuovo un monito a tutta la popolazione italiana, quello di stare a casa.

Troppo spesso si sentono storie di persone che, non rispettando le indicazioni governative, escono con banali scuse, e proprio a loro si riferisce l'ironia del club, che attraverso un Tweet raffigurante una donna che porta in giro un delfino, invita a non fare i furbi, ma a rimanere nelle proprie abitazioni.