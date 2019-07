Il Palermo che verrà. Il tandem Mirri-Sagramola in pole per il nuovo corso

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Sono tre, stando a quanto riportato da La Repubblica, che ipotesi di rinascita per il Palermo in attesa della Covisoc nelle prossime ore sancisca ciò che per quasi tutti è già realtà: l'estromissione del club rosanero dalla Serie B 2019/2020 e la conseguente cancellazione dal calcio professionistico.

Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando starebbe vagliando tutte le candidature, fra le quali sono emerse quelle del duo Mirri-Sagramola, del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e di Tony Di Piazza.

Detto che il primo cittadino sembra essere intenzionato a non prendere in considerazione progetti legati a personaggi con interessi già presenti nel mondo del pallone, onde evitare che il nuovo Palermo finisca per essere la "succursale" di qualche altro club, la pista più calda sembra essere quella che porta all'imprenditore palermitano Dario Mirri, che nel mese di febbraio ha pagato 2,8 milioni di euro per la concessione dei diritti pubblicitari all'interno dello stadio per aiutare il club nelle sue difficoltà economiche) e a Rinaldo Sagramola, ex amministratore delegato del Palermo ai tempi del primo Zamparini. L'idea, per loro, sarebbe quella di creare un progetto che punti sui giovani da formare e con i quali crescere.