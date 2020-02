vedi letture

Il Pescara sbarca oltreoceano: a inizio giugno è pronta una mini tournée in Canada

Una tournée estiva in Canada per la prima squadra, ecco il nuovo progetto del Pescara.

Come comunicato dal club, la stessa, salvo eventuali variazioni, dovrebbe durare otto giorno (indicativamente dal 3 all’11 giugno, a playoff chiaramente conclusi) e comprendere due partite amichevoli con squadre locali accompagnate da altrettanti grandi eventi il cui incasso verrà devoluto in beneficenza ad alcune strutture ospedaliere canadesi.

Le figure che accompagneranno gli abruzzesi in questa avventura, sono Biagio Corrente (per il marketing) e Marco Arcese (per Academy Pescara), appena rientrati da una prima “esplorazione” canadese, propedeutica ad allacciare contatti funzionali all’organizzazione questa avventura, che prenderà il nome di #CANADA2020.

Ulteriori dettagli saranno resi poi noti in una successiva conferenza stampa.