Il punto sulla serie B - Lecce e Spal un gradino sopra tutte, Oddo salva la panchina

Il Lecce si candida ad essere il Benevento della passata stagione. Al netto di qualche passo falso del tutto fisiologico nell'epoca del Covid e in avvio di stagione, la formazione di Liverani è davvero troppo superiore rispetto alla concorrenza. Del resto quando ti permetti il lusso di tenere in panchina calciatori come Falco e Calderoni che, pochi mesi fa, ben figuravano contro le big della A è evidente che puoi prendere il volo e diventare irraggiungibile. Certo, il 5-1 di Chiavari contro l'Entella maschera il primo tempo generoso e di carattere della formazione di Tedino, ma questo Lecce a breve prenderà il volo e sarà irraggiungibile. Riteniamo di poter dire la stessa cosa della Spal che, senza Strefezza, Paloschi, Floccari, Castro, Viviani e con D'Alessandro in panchina ha messo in grossa difficoltà la pur ostica Salernitana di Castori. Due gol nel primo tempo, ordinaria amministrazione nella ripresa (anche grazie alla serataccia di Djuric) e un segnale a tutto il campionato

Segnale che arriva forte dalla Reggiana che, dopo una settimana di polemiche e partite non omologate causa Covid, vince per 2-1 sul Venezia che, sette giorni prima, aveva dominato contro un Empoli che, ben guidato da Dionisi, rialza la testa e ridimensiona nettamente le ambizioni della Reggina. Copertina di giornata anche per il Monza, capace di battere per 2-0 un Frosinone che, con Nesta in panchina, non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria al punto che la proprietà potrebbe prendere tempo e decidere qualcosa di clamoroso durante la sosta. A proposito di allenatori, non se la passa benissimo Bisoli a Cremona. L'ultimo posto senza vittorie desta preoccupazioni, perdere in casa col Vicenza ha fatto arrabbiare i tifosi: al suo posto si parla dell'arrivo di Ventura che, ironia della sorte, esordirebbe contro la Salernitana tra due settimane. Oddo, per ora, è più tranquillo: decisivo il successo per 3-1 su un Cittadella che appare inferiore all'anno scorso dopo l'addio di Diaw. La cura Occhiuzzi inizia a funzionare di meno. Il Cosenza se la gioca con tutti, ha perso pochissimo, ma non ha ancora conosciuto la gioia della vittoria.

Risultati 7^giornata

Spal-Salernitana 2-0

Pisa-Ascoli non disputata

Cosenza-Brescia 1-2

Cremonese-Vicenza 0-1

Empoli-Reggina 3-0

Entella-Lecce 1-5

Monza-Frosinone 2-0

Reggiana-Venezia 2-1

Pordenone-Chievo 1-1

Pescara-Cittadella 3-1

Classifica

Empoli 16

Chievo 14

Frosinone 13

Spal 12

Lecce 12

Salernitana 11

Venezia 10

Cittadella 10

Monza 9

Pordenone 8

Brescia 8

Reggina 7

Reggiana 7

Vicenza 6

Cosenza 5

Ascoli 4

Pisa 4

Entella 4

Pescara 4

Cremonese 3

*Salernitana, Cittadella, Brescia, Monza, Vicenza, Venezia, Ascoli, Pisa, Entella, Cremonese una partita in meno

Reggiana due partite in meno