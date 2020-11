Il punto sulla Serie B - Tre regine per la cadetteria. In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo

vedi letture

La sesta giornata di Serie B si è conclusa ieri sera con il posticipo del Via del Mare, tra Lecce e Pescara. Dopo tre partite i giallorossi sono tornati al successo agganciando la Spal, trascinata dal solito Castro, a quota 9. Quinta sconfitta consecutiva per gli abruzzesi, ultimi in classifica con un solo punto. Al comando della classifica c'è un inedito terzetto: l’Empoli cade sul più bello a Venezia e viene raggiunto in vetta da Chievo, alla quarta vittoria di fila contro il Cosenza e dal Frosinone che batte di misura la Cremonese, tenendo nuovamente la porta inviolata (483' senza subire gol per il portiere Bardi). Si sblocca il Monza, grazie a due calci di rigore, ponendo fine all’imbattibilità del Cittadella. Prima gioia anche per il Pordenone di Tesser, corsaro a Ascoli. Pareggio pirotecnico tra Vicenza e Pisa nella partita più spettacolare del weekend. A Brescia Mancosu salva in extremis l’Entella dal dischetto. Non si è giocata la sfida tra Salernitana e Reggiana, con gli emiliani decimati dal Covid (18 giocatori positivi) che hanno deciso di non partire per la Campania. Si attende ora la decisione del giudice sportivo che dovrebbe decretare il 3-0 a tavolino regalando ai granata il primato solitario.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Cittadella-Monza 1-2

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Virtus Entella 2-2

Chievo Verona-Cosenza 2-0

Salernitana-Reggiana non disputata

Venezia-Empoli 2-0

Vicenza-Pisa 4-4

Reggina-Spal 0-1

Frosinone-Cremonese 1-0

Lecce-Pescara 3-1

CLASSIFICA

Empoli 13

Chievo 13

Frosinone 13

Salernitana 11

Cittadella 10

Venezia 10

Lecce 9

Spal 9

Reggina 7

Pordenone 7

Monza 6

Brescia 5

Cosenza 5

Reggiana 4

Entella 4

Ascoli 4

Pisa 4

Vicenza 3

Cremonese 3

Pescara 1