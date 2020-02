vedi letture

Il sindaco di Venezia: "Lo stadio per il club cittadino? Sta nascendo qualcosa di bello"

Con l'insediamento della nuova proprietà in casa Venezia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dalle colonne de Il Gazzettino, ha così commentato le ultime voci sul nuovo stadio: "Mi sembra che stia nascendo qualcosa di bello, ed è estremamente positivo che tutti si impegnino per rilanciare la nostra città mettendoci anche risorse proprie, anzi voglio lanciare un appello affinché ne arrivino tante di idee come queste, purché tutto avvenga in modo trasparente perché le persone devono essere libere di fare le cose rispettando le regole".