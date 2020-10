Jagiello suona la carica: "Voglio subito centrare la promozione in A con il Brescia"

Fresco di firma con il Brescia, Filip Jagiello si è presentato alla piazza lombarda, dove è approdato in prestito dal Genoa. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali delle Rondinelle: “Sono molto felice di essere arrivato qui al Brescia. Sarà un’esperienza fondamentale per la mia carriera perché voglio trovare continuità e penso di poterla ottenere in maglia biancoazzurra. Nel passato campionato ritengo di essere stato molto importante per la salvezza del Genoa e ho tutte le intenzioni di ritornare nella massima serie con le Rondinelle. Il club è ambizioso e la rosa è composta da giocatori di qualità come Jakub Labojko. Lo conoscevo già dalla Nazionale perché abbiamo condiviso l’Under 21 in Polonia: possiamo crescere insieme. Farò di tutto per non deludere i tifosi, forza Brescia!”.