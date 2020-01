Giacomo Calò

© foto di Giuseppe Scialla

"Sappiamo benissimo quale sia il nostro obiettivo, ma se viene qualcosa in più non possiamo che essere contenti. In settimana il mister prepara bene le partite, scendiamo in campo con maggiore tranquillità contrariamente a quanto accadeva all'inizio del campionato. Sono contento del mio assist e del quinto gol consecutivo di Forte, siamo un gruppo molto unito e ognuno di noi ha voglia di dare un grande contributo. In casa siamo più forti, il pubblico ci trasmette una spinta in più che ci permette di superare le difficoltà. Su questo campo è difficile per tutti, è qui che stiamo costruendo le nostre fortune: non spetta certo a me ricordare le potenzialità della nostra curva. Guai, comunque, ad abbassare la guardia: la serie B è imprevedibile, mettere fieno in cascina è determinante". Così Giacomo Calò ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dalla Juve Stabia contro l'Empoli.