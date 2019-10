© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juve Stabia Simone Calvano ha parlato al termine del match vinto contro il Pordenone: "Il successo di Trapani ci ha consentito di sbloccarci mentalmente - riporta Stabiachannel.it - sino al match vinto in terra sicula avevamo raccolto molto meno di quanto meritassimo. Non è un mistero che nelle prime giornate la classifica non abbia reso giustizia alle nostre prestazioni, ora mi auguro che il vento stia davvero cambiando. Personalmente sono felice per il gruppo ancor più che per me stesso, la rete del 3-1 ci ha permesso di amministrare il vantaggio con un pizzico di pressione in meno. La dedica va alla mia famiglia e alla mia fidanzata per il sostegno garantitomi anche quest’anno, mi auguro che sia solo la prima di tante soddisfazioni".