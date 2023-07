ufficiale Pro Vercelli, cessione a titolo definitivo al Taranto per Simone Calvano

Serie C

Serie C

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo al Taranto F.C. delle prestazioni sportive del centrocampista Simone Calvano. A Simone vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale.