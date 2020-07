Juve Stabia, Caserta: "Grande reazione, risultato che mi dà fiducia"

La Juve Stabia torna a smuovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive pareggiando per 1-1 contro l'Entella al Menti. Un punto più per il morale che per la classifica, ma al tecnico delle vespe Fabio Caserta è piaciuta molto la reazione dei suoi uomini. Queste le sue parole rilasciate a fine gara ai microfoni di Rai Sport: "La squadra ha fatto di tutto per cercare la vittoria, alla prima occasione abbiamo preso un gol sfortunato ma abbiamo avuto una grande reazione. Lo spirito di sacrificio è stato importante, la voglia di arrivare al risultato mi fa essere fiducioso. Venivamo da quattro sconfitte, eravamo contratti perché abbiamo avuto appunto un periodo difficile, teniamoci stretta questa reazione e guardiamo avanti".