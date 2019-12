Juve Stabia, Forte al 90': "Le prossime due gare sono fondamentali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della sfida contro il Venezia vinta per 2-0, l'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ringrazio i miei compagni, hanno fatto una partita incredibile. Io sono semplicemente il finalizzatore, ma gli altri hanno fatto bene: i miei gol sono il frutto del lavoro di tutta la squadra. Siamo stati grandi anche quando c'è stato da soffrire, ci buttavamo con la faccia per non prendere gol. L'importante era vincere, ora la Cremonese: dobbiamo pensare a un impegno per volta, testa soltanto alla trasferta di Cremona e poi al Cosenza. Saranno due impegni ravvicinati, saranno due sfide fondamentali per la nostra stagione. Dobbiamo imparare ad essere ancora più cinici e a sfruttare meglio le occasioni, ma è bellissimo vedere questa cattiveria nei miei compagni".