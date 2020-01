Juve Stabia, Izco: "Col Pisa scontro diretto: ma possiamo dire la nostra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa di metà settimana in casa Juve Stabia, con Mariano Izco che, partendo dall’importante vittoria conquistata contro l’Empoli, ha poi fatto il punto della situazione: "Non era facile riniziare e fare una partita di livello contro l'Empoli, squadra importante che lotta per altri obiettivi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo proseguire su questa linea, cercando di trarre più profitto possibile in casa e fare meglio fuori: sabato ci aspetta uno scontro diretto in cui comunque possiamo dire la nostra, dovremmo preparare benissimo la partita di Pisa. Per ora, lo ricordo, non abbiamo ancora fatto niente, e io per primo voglio dare di più. per ripagare la fiducia che mi è stata data: il campionato è molto equilibrato, noi però dobbiamo concentrarci solo sulla salvezza. Manca ancora tanto, noi non dobbiamo mollare".