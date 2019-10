Juve Stabia, l'ex Viotti: "Giusto confermare Caserta: l'Atalanta insegna"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Come riferisce vivicentro.it, nel corso della puntata de Il Pungiglione Stabiese è intervenuto l'ex portiere della Juve Stabia Sergio Viotti, che ha detto la sua non solo circa il momento delle Vespe ma anche su mister Fabio Caserta: “Seguo sempre la Juve Stabia perché ho un bellissimo ricordo della squadra, della piazza e della società. In più l’allenatore è un mio amico, Fabio Caserta. La Juve Stabia deve fare come l’Atalanta di qualche anno fa che diede fiducia a Gasperini dopo un inizio da incubo e vedete ora dove si trovano gli orobici. Devono remare tutti dalla stessa parte per venirne fuori. La piazza deve essere unita e deve stare tranquilla fidandosi di una persona unica come Fabio Caserta che ha già riportato in B la Juve Stabia".