Juve Stabia, Polito: "Chiediamo il nostro, il rispetto è questo. I ragazzi si dannano l'anima"

C'è molto rammarico in casa Juve Stabia, dopo una gara giocata a viso aperto contro il Venezia ma segnata anche dalla decisione dell'arbitro Sacchi che ha annullato per un fuorigioco il possibile pareggio di Forte. Queste le parole del DS dei gialloblu Ciro Polito in conferenza stampa post partita:

"Purtroppo siamo qui a recriminare, come è successo a Frosinone, per un gol secondo me regolarissimo. Il guardalinee non ha alzato subito la bandierina e non capisco il perché. Se dobbiamo essere vittima sacrificale ce lo dicano, perché non è corretto. Il primo tempo è stato molto equilibrato, a fine primo tempo abbiamo preso gol e nella ripresa abbiamo fatto di tutto per pareggiare. Ormai non c'è tempo per recriminare, abbiamo un'altra partita tra 72 ore e dobbiamo cercare di ottenere il massimo possibile."

Mancano due partite alla fine della regular season ma i segnali visti anche stasera sono positivi:

"Come ho detto dopo Salerno, dobbiamo pensare alle partite che rimangono, penso che siamo riusciti a fare un percorso positivo dopo quella gara. Oggi siamo inciampati in una sconfitta che non meritavamo. Abbiamo ancora 180 minuti e faremo il massimo, poi se saranno play-out, li giocheremo."

La Juve Stabia chiede rispetto?

"Chiediamo il nostro, non chiediamo altro. Il rispetto è questo, perché i ragazzi si dannano l'anima, ci giochiamo la carriera in questa stagione e non è giusto che in due gare nelle ultime tre siamo stati penalizzati da decisioni arbitrali. Andiamo avanti e cerchiamo di arrivare al nostro obiettivo, la salvezza, anche se dovesse passare attraverso i play-out, siamo pronti a dare battaglia fino all'ultimo secondo".