© foto di Antonio Vitiello

Il Consiglio Federale della FIGC, in corso quest’oggi, ha deciso che dal prossimo anno il format della Serie B sarà a 20 squadre e non più a 22 squadre. Una decisione che fa segnare un punto alla Lega B che da tempo caldeggiava questa soluzione dopo un anno di intermezzo, quello in corso, con l'anomalo format a 19 squadre.