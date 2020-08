La Lega B omaggia lo Spezia: "Complimenti per la stagione e la storica promozione"

Un campionato, quello di B, che per lo Spezia si è concluso ai playoff, nel miglior modo possibile: i liguri hanno infatti centrato la prima storica promozione in Serie A. Attraverso un post su Twitter, la Lega B ha omaggiato i bianconeri: "Lo Spezia vola in Serie A! Complimenti agli Aquilotti per questa fantastica stagione suggellata dalla vittoria dei PlayOff20 e dalla prima storica promozione in massima serie!".