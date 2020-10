La Meraviglia della B. Ascoli-Reggiana, l'arbitro chiama il VAR... che non c'è in Cadetteria

Si è giocata ieri Ascoli-Reggiana, gara valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B che ha visto i padroni di casa battere gli emiliani per 2-1.

La Reggiana, però, aveva anche centrato il pari, quando il cronometro segnava il 94': Kirwan va alla battuta di un calcio piazzato, con la palla che arriva a Marchi, per la deviazione decisiva di Kargbo. Il direttore di gara, Francesco Meraviglia di Pistoia, concede prima la rete, ma è richiamato all'attenzione dal guardalinee che alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Episodio dubbio, che Meraviglia vorrebbe valutare: ecco quindi che l'arbitro toscano fa il gesto del VAR.

Tecnologia accordata? No. Perché in B il VAR non c'è...