Ufficiale La Ternana si rinforza in attacco. In prestito dall'Inter arriva il polacco Zuberek

È con una nota ufficiale che la Ternana "comunica di aver acquisito dall’F.C. Inter le prestazioni sportive del calciatore Jan Żuberek", attaccante polacco classe 2004 che "si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024", quindi sino al termine della stagione corrente che vede le Fere lottare per risalire la china in una classifica che parla oggi di 17° posto con soli 18 punti conquistati in 19 partite ormai andate in archivio, e con la ventesima alle porte (avversario di turno, il Bari).

Il calciatore, come si legge nel comunicato diffuso dal club umbro, "muove i primi passi nell’Akademia Bialystok e nel gennaio 2020 approda al settore giovanile della Spal, collezionando 14 presenze, 10 reti e 2 assist con l’Under 17. Ad agosto 2021 si trasferisce all’Inter realizzando 4 gol in 6 partite con l’Under 18 mentre con la Primavera nerazzurra annovera 38 presenze, 5 reti e 2 assist".