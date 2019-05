Lazzaretti sul Carpi: “Progetto affascinante. Saprei chi portare con me”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Claudio Lazzaretti, attuale patron della Correggese, è il nome caldo per il dopo Bonacini a Carpi anche se al momento il diretto interessato resta sul vago: “Il Carpi potrebbe essere un progetto affascinante se fatto con le dovute considerazioni. - spiega a Tuttosport l’imprenditore - Non si può negare che si erediterebbe una dozzina di contratti importanti sul groppone, contratti che in C non si possono tenere. Di certo non abbandonerei la Correggese”.

Lazzeretti poi, nel corso dell’intervista, fa anche i nomi di chi eventualmente porterebbe con se in biancorosso per l’avventura fra i professionisti: si tratta di Alessandro Flisi e Marco Bernardi attualmente dg e ds della Correggese, mentre il tecnico Cristian Serpini sembra destinato a restare alla guida del club reggiano in Serie D.