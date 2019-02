Le pagelle del Brescia - Donnarumma e Dall'Oglio cambiano la gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Alfonso 6 - Attento tra i pali fino all'ultimo minuto. Sicurezza per la difesa.

Sabelli 6.5 - Spinge con continuità sulla fascia in particolare nel primo tempo. Si assesta nella ripresa.

Cistana 6 - Inizio complicato, non si scompone e anzi si galvanizza.

Romagnoli 6.5 - Si batte con ardore per tutti i 90'. Anche con un giallo non lesina i contrasti.

Semprini 6 - Si tiene basso e in fase difensiva soffre poco. Spinge con meno continuità di Sabeli.

Bisoli 6.5 - Prestazione di sostanza: sale con il passare di minuti e lo trovi in tutte le zone del campo, in difesa e in attacco.

Tonali 6 - Il suo lavoro è oscuro, ma di qualità. Dal suo piede nasce il gol dell'1-0 per i lombardi.

Ndoj 6 - Non disdegna la fase offensiva, ma il meglio lo dà nel recupero palla e nei contrasti.

Tremolada 5.5 - Compiti di raccordo tra attacco e mediana, prova opaca in attacco, giudiziosa in recupero. (Dal 66' Donnarumma 7- 22 gol in 20 partite. Non è al 100%, ma timbra il cartellino. Un mistero come non sia ancora in Serie A.)

Spalek 6 - Lavoro sporco, di sponda per i compagni. Svolto in modo proficuo.

Morosini 6.5 - Si sbatte, ha almeno 4 occasioni per segnare, ma Cordaz o la sua imprecisione glielo negano. L'impegno non manca. (Dall'84' Dall'Oglio 6.5 - C'è la sua firma nella vittoria: l'assist per il 2-0.)