Le pagelle del Carpi - Poli la riprende, sfortunato Arrighini. Male Sabbione

Risultato finale: Carpi-Ascoli 1-1

© foto di Federico Gaetano

Piscitelli 6,5 - Le sue parate sono decisive per il pareggio anche se non basta per alimentare le sorti salvezza del Carpi, ottima la risposta su Beretta nella ripresa mentre non può nulla su Ngombo.

Poli 7 - Punto prezioso per il Carpi che recrimina anche nel finale, merito di questo pareggio è del capitano. Quasi d'attaccante ci mette la zampata decisiva per battere Milinkovic-Savic. In fase difensiva è impeccabile.

Kresic 5 - La catena centrale della retroguardia del Carpi non funzione al meglio, gli automatismi non sono dei migliori. Si fa anticipare con troppa facilità da Ngombo che mette la zampata vincente.

Sabbione 5 - Frizzato nell'azione che porta al vantaggio l'Ascoli, si fa aggirare con troppa e arrendevole facilità da Beretta che fornisce il pallone vincente per Ngombo. Insufficiente come il compagno di reparto.

Rolando 6 - Senza infamia e senza lode, prova sufficiente da parte del terzino mancino di Castori. Buon lavoro in fase di non possesso a sbarrare la strada agli avversari, prova a dare una mano al sofferente Sabbione.

Mustacchio 6 - Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso del Carpi, numerose le sgroppate lungo la fascia destra con un grande duello contro Frattesi. Mette in difficoltà Milinkovic-Savic mentre si spegne nella ripresa. (Dal 68' Concas 6,5 - Cambia il volto del Carpi, dalle sue giocate nascono numerose occasioni da rete).

Coulibaly 5,5 - Doppio del lavoro rispetto al solito, stavolta l'ex Pescara è chiamato alla marcatura stretta su Ninkovic. Difficile tenere a bada il trequartista dell'Ascoli, poco incisivo in fase di costruzione.

Pasciuti 6 - Consueta lotta in mezzo al campo, non si tira mai indietro nel duello con gli avversari. Poco nel vivo della manovra ma svolge quel lavoro sporco utile per la squadra di Castori. (Dal 83' Di Noia sv).

Jelenic 6,5 - Torna in campo dopo la squalifica e si dimostra giocatore essenziale per le sorti del Carpi, dormiente nella prima mezz'ora poi entra definitivamente in partita. Suo l'assist vincente per la rete di Poli.

Marsura 5 - Chiamato al riscatto dopo il rigore sbagliato contro il Cosenza, non sfrutta l'occasione al Cabassi dove aveva segnato nell'ultimo impegno casalingo. Mai pericoloso, sempre ben contenuto dalla difesa ospite. (Dal 59' Vano 5,5 - Non un grande impatto con la sfida, si vede pochissimo).

Arrighini 6 - Calcia spessoverso la porta di Milinkovic-Savic e battaglia per tutto il corso della partita con i difensori dell'Ascoli, uno degli ultimi a mollare e a fare reparto praticamente da solo. Si vede ingiustamente annullare la rete della vittoria.