Le pagelle del Chievo - Semper determinante, Obi e Segre devastanti

Semper 7,5 - Sta diventando un valore aggiunto straordinario per questa squadra. Dopo Ciciretti ipnotizza anche Ricci e para il secondo rigore in una settimana. Padrone dell’area di rigore, già nel primo tempo aveva compiuto un salvataggio eccezionale ancora su Ricci.

Dickmann 6,5 - Lascia il campo stremato, ha giocato una gara di grandissimo sacrificio e di un’intelligenza tattica fuori dal comune. Soffre un pochino in più quando entra Vitale, ma è ancora una volta uno dei migliori.

Rigione 7 - La sua partita inizia con un disimpegno sbagliato a ridosso della sua area di rigore. Una piccolissima parentesi in 90 minuti strepitosi. Prende le misure a Nzola e lo anticipa con bravura e senso della posizione, giganteggia quando si tratta di raddoppiare su Giasy prima e su Ragusa poi.

Leverbe 6 - Se la cava abbastanza bene a cospetto dei pericolosi attaccanti dello Spezia, ma commette due ingenuità che potevano costare caro: prima il fallo da rigore, poi perde la marcatura su Nzola e viene salvato dalla traversa. Per il resto performance autorevole e tanti palloni recuperati.

Renzetti 7 - In questa categoria è determinante, disputa forse la miglior prestazione da quando indossa la maglia del Chievo. Non si contano i chilometri che percorre fino alla fine sulla fascia di competenza. Nel finale sbroglia una situazione delicata con un intervento decisivo nell’area piccola.

Esposito 6 - Gran lavoro in fase di non possesso, ha il compito di raddoppiare le marcature sulle mezzali dello Spezia e tutto sommato lo svolge con bravura. Mezzo voto in meno per due passaggi in orizzontale che innescano la ripartenza degli ospiti. (Dal 25’st Garritano 6 - Si sapeva non fosse al top della forma, gestisce le energie con esperienza conferendo qualità alla manovra).

Obi 7 - La prima ora di gioco è da manuale del calcio, oltre ad essere il solito mastino in mediana dispensa anche giocate di qualità che raramente si erano viste dalle parti del Bentegodi. Assist meraviglioso per il raddoppio di Segre, poco dopo innesca un altro contropiede saltando quattro avversari prima di un lancio millimetrico che strappa applausi a tutti i compagni di squadra. Insostituibile.

Segre 7 - Gara eccellente per uno dei giocatori che è cresciuto di più nell’arco della stagione. Il gol del raddoppio è frutto di uno schema studiato in allenamento, il suo inserimento dalle retrovie sta diventando la specialità della casa. Nel finale, quando i compagni erano quasi a terra con i crampi, ha difeso palla per un minuto sulla bandierina dopo una cavalcata stoica di sessanta metri.

Ceter 6,5 - Quando accelera è imprendibile, specialmente nella gara di ritorno le sue caratteristiche potrebbero essere devastanti. Gli manca soltanto il gol.

Djordjevic 6,5 - Sente l’aria del grande evento e si carica sulle spalle il peso dell’attacco. La sblocca dopo due minuti, quando vince un rimpallo e resta lucido a tu per tu con Scuffet. Finta decisiva anche in occasione della rete del 2-0. Meno incisivo nella ripresa. (Dal 35’st Morsay 6 - Si presenta come meglio non potrebbe alla partita più importante della stagione. Timbra il palo dopo una grande giocata personale).

Vignato 5,5 - Conferma di essere più a suo agio quando gioca dietro le punte, da esterno deve sacrificarsi in fase di non possesso e perde inevitabilmente lucidità al momento della giocata finale. Paradossalmente cresce nel finale, quando conquista falli a ripetizione.