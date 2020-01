Le pagelle del Cittadella - Difesa compatta, attacco da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6.5 - Soltanto un rinvio sbilenco macchia una partita positiva, fatta di almeno due interventi provvidenziali, come il salvataggio su Maggiore a due passi dalla porta.

Ghiringhelli 6.5 - Buon lavoro in copertura ma nella ripresa si accende e scarica in area una serie di cross che i compagni non sfruttano.

Frare 6 - Corre pochi rischi nel corso dei 90' minuti, collabora al meglio con i compagni di reparto.

Adorni 6.5 - Ottimo rendimento sul campo, abile a stringere quando gli avversari provano a bucare per vie centrali.

Benedetti 5 - Si lascia scappare gli avversari in un paio di occasioni, anche nella ripresa non trova la quadratura del cerchio.

Vita 6 - Bravo in fase di verticalizzazione, abile a leggere i movimenti degli attaccanti. (Dall'81' Bussaglia sv).

Iori 6.5 - Trascina i suoi nei momenti di difficoltà, firma il gol del pareggio dal dischetto.

Gargiulo 6 - Primo tempo anonimo, meglio nella ripresa quando avanza di qualche metro e prova a rendersi pericoloso.

D'Urso 5.5 - Si muove tanto ma non trova concretezza, se non quando la mette dentro ma in fuorigioco. (Dall'82' Stanco).

Luppi 5.5 - Tanto lavoro tra le linee ma non riesce a puntare la porta avversaria, costretto sempre ad allargarsi.

Djily Diaw 6 - E' lui a procurarsi il calcio di rigore. Veloce ed abile a trovare spazio, ma la sua partita dura solo 45' minuti. (Dall'45' Celar 5.5 - Prova a dare fisicità all'attacco, non si rende mai particolarmente pericoloso).