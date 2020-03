Le pagelle del Cittadella - Iori è l'ultimo ad arrendersi, Branca perde la testa

Paleari 6 - Bravo su Ciurria dopo 12 minuti a deviare in angolo, ma non ha colpe sull’1-0 di Barison che stacca solo a pochi metri da lui. Il raddoppio lo subisce su calcio di rigore.

Mora 5 - A destra non scende quasi mai e sul gol dell’1-0 di Barison il peccato originale è il suo perdendosi l’uomo alle spalle.

Frare 5,5 - Soffre meno di Pavan fino all’azione di Ciurria che porta al rigore del raddoppio. Le finte del centravanti di Tesser lo mandano fuorigioco.

Pavan 5- Non è un difensore e si vede come in occasione del fallo di mani che regala il rigore al Pordenone, ma l’emergenza lo fa scalare nei quattro dietro.

Rizzo 5,5 - Avvio difficile perché dal suo lato comincia ad attaccare Ciurria. Quando il centravanti di Tesser cambia lato, riesce ad affacciarsi con più continuità oltre la metà campo, ma senza mai incidere.

Bussaglia 5 - Tanti palloni sbagliati e persi nella prima frazione di gioco. Dovrebbe essere l’uomo del box to box, ma è troppo impreciso e costringe Venturato a cambiarlo dopo 45 minuti. (dal 46’ Vita 6- Buono l’impatto. Entra e crea la prima palla gol della ripresa. Tatticamente non cambia nulla, ma dopo il raddoppio del Pordenone si perde).

Iori 6 - Ha un doppio compito non semplice: far ripartire l’azione dal basso dando anche una mano ai centrali e deve prendere in consegna Gavazzi. Se la prima mansione la porta a termine solo in parte, lo stesso non si può dire per la seconda annullando il trequartista di Tesser nel primo tempo. Nella ripresa cala come il resto della squadra.

Branca 4,5- Meno brillante del solito, ma più dinamico di Bussaglia almeno nel primo tempo dove dal suo lato arrivano le occasioni migliori per il Cittadella. Sul doppio svantaggio macchia la prestazione con un fallo di frustrazione che porterà al cartellino rosso e la sua squadra a giocare in dieci uomini.

D’Urso 5 - Tra le linee non trova spazio perché Pasa lo bracca a uomo. Discute spesso con Iori sulla posizione in cui ricevere il pallone e nell’intervallo termina la sua partita. (dal 46’ Luppi 5,5 - Insieme a Vita prova a cambiare il corso della ripresa, ma con il passare dei minuti le sue sortite offensive diventano sempre meno pericolose e più prevedibili).

Rosafio 6 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore dei suoi. Accende il Cittadella con una bella discesa a sinistra e un passaggio indietro non sfruttato da Mora. A pochi minuti dal duplice fischio ha una buona occasione di testa ma non la sfrutta. Nella ripresa, invece, sparisce e Venturato lo sostituisce. (dal 64’ Panico 5 - Prestazione impalpabile del centravanti di Venturato che non fa registrare occasioni da gol nella mezz’ora avuta a disposizione. Dopo l’espulsione di Branca chiude da mezzala).

Stanco 5 - Non riempie l’area e quando ci prova viene schiacciato da Barison e Camporese. Viene dietro per cercare palloni giocabili, ma senza fortuna.