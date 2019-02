Le pagelle del Cittadella - Leggerezza Drudi, Settembrini ultimo a mollare

Andrea Settembrini

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Paleari 6,5 - Nella ripresa compie alcuni interventi importanti, che tengono a galla il Cittadella.

Ghiringhelli 6 - Scodella alcuni traversoni col contagiri per i compagni, ma dal suo lato soffre le incursioni di Improta. Tuttavia regge senza grosse sbavature.

Frare 6 - Non concede molto agli attaccanti giallorossi, dimostrandosi sempre preciso negli interventi.

Drudi 5,5 - Prestazione abbastanza attenta del centrale di Venturato, che però ha gravi responsabilità sul gol del Benevento, quando perde la marcatura su Coda.

Benedetti 6,5 - Tanta spinta e diversi cross deliziosi mal sfruttati dai compagni. Nel primo tempo regala a Settembrini un assist d'oro, poi sprecato dal compagno.

Settembrini 6,5 - Nel primo tempo si divora una colossale occasione, ma lotta, corre e combatte su ogni pallone con un'abnegazione invidiabile.Sempre puntuale negli inserimenti, sfiora il pareggio nella ripresa con un gran destro. Dal 79' Diaw 6 - Nel finale sfiora un pareggio che sarebbe stato fondamentale, chiamando Montipò agli straordinari.

Pasa 5,5 – Prova di sostanza del numero 20, chiamato a sostituire Iori. Alcuni buoni spunti, ma palla al Dal 60’ Maniero 5,5 - Entra col compito di rendere più fluida la manovra, ma fatica a trovare le giuste distanze in campo.



Branca 5,5 - Gioca molti palloni, non sempre con la dovuta lucidità. Cala nella ripresa.

Schenetti 5,5 - Qualche spunto invitante per i compagni e poco altro per il numero 7, capitano per l'occasione.

Moncini 5,5 - Pochi i palloni giocabili, ma sa farsi valere sulle palle alte. Da rivedere la precisione sotto porta.

Panico 5 - Svaria su tutto il fronte offensivo in cerca dei giusti spazi, ma non riesce mai a creare pericoli. Disinnescato ottimamente dalla retroguardia sannita. Dal 65' Siega 6 - Porta una ventata di freschezza alla manovra offensiva nel finale.