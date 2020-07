Le pagelle del Cittadella - Panico prova a dare la scossa, male Iori

Risultato finale: Cittadella-Crotone 1-3

Paleari 5.5 - In alcune circostanze non è perfetto (come nel primo gol). Alterne cose buone ad altre meno.

Ventola 5 - Soffre Molina, commette più di un errore, serata da dimenticare.

Adorni 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione. Sbaglia in occasione del terzo gol locale.

Frare 5.5 - In difficoltà con Simy e compagni, non trova le giuste contromisure e anche lui finisce per essere travolto.

Benedetti 6 - Ci prova, contrato nel primo tempo, molto meglio nel finale con tanti cross interessanti.

Proia 5.5 - Primo tempo non sempre sul pezzo, meglio nella ripresa. (dall'81' Vita s.v. - )

Iori 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. Grave l'errore che dà l'avvio alla goleada del Crotone. (dal 61' Gargiulo 5.5 - Poco o nulla da segnalare nel suo spezzone di gara.)

Branca 6 - Dal suo tiro nasce il gol di Panico. Non si risparmia fino alla fine.

D'Urso 5.5 - Non convince, non riesce ad impattare bene il match, fatica a rendersi efficace sulla trequarti. (dal 61' Panico 6.5 - Dà la scossa, non solo il gol, rende più efficace l'attacco e mette in difficoltà la difesa avversaria.)

Stanco 5 - Non riesce a rendersi mai davvero pericoloso. Gara abulica. (dal 56' De Marchi 5.5 - Ci prova, ma alla fine non lascia il segno sul match come vorrebbe.

Diaw 5 - Poca lucidità, viene anche ammonito e sostituto. Il cambio non lo gradisce molto. (dal 56' Luppi 5.5 - Qualche iniziativa, ma non grandi pericoli dalle parti di Cordaz.)