Le pagelle del Cittadella - Si salva solo Diaw, tanti errori difensivi

Risultato finale: Cittadella-Spezia 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 5,5 - Qualche rilancio non perfetto e tre reti sul groppone, non un grande inizio di stagione per lui e per tutto il Cittadella davanti al pubblico del Tombolato. Saprà riscattarsi.

Ghiringhelli 5,5 - Prestazione timida ed incolore del terzino del Cittadella, spinge poco lungo l'out destro e in qualche occasione si perde Gyasi che nella ripresa diventa molto pericoloso e pungente.

Drudi 5 - Chiamato a sostituire l'infortunato Frare, diventato titolare nella scorsa stagione. In avvio di seconda frazione affonda come tutto il reparto, diversi gli errori che portano alle reti dello Spezia.

Adorni 5 - Galabinov non è uno dei clienti più semplici da controllare, l'attaccante bulgaro fatica nel primo tempo ma è un'altra storia nella ripresa. Si lascia sfuggire Ricci che sigla il vantaggio in avvio di secondo tempo.

Benedetti 5,5 - Primo tempo generoso, sono davvero molte le corse lungo tutto la fascia sinistra. Paga come tutti il secondo tempo, finisce di spingere e soffre le iniziative di Federico Ricci.

Vita 5 - Non una grande prestazione quella dell'ex Cesena, fatica ad entrare in partita e poco cercato dai compagni. Si incarica della battuta di qualche calcio piazzato ma senza rendersi pericoloso.

Iori 5 - Si piazza come sempre davanti alla difesa il capitano dei padroni di casa, partita complicata nel secondo tempo anche per lui. E' anche sfortunato, rinvia un pallone di Ricci ma colpisce Mora che realizza la rete del tris spezzino. (Dal 82' Pavan sv).

Branca 6 - Funzione abbastanza bene la catena di sinistra della squadra di Venturato, ottima l'intesa con Benedetti almeno per un tempo. Buono il suo lavoro in fase di non possesso disturbando i centrocampisti avversari.

Gargiulo 5 - Promosso titolare da Venturato dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Imolese, il trequartista del Cittadella però non riesce ad incidere come desiderato. Si muove tra le linee ma non trova mai la giocata per cambiare il corso del suo match. (Dal 55' Celar 6 - Discreto l'esordio, entra ed è sua l'occasione più pericolosa del Cittadella).

Panico 5 - Mai realmente pericoloso, l'attaccante del Cittadella nel primo tempo non sfrutta un pallone non controllato da Krapikas ed è l'unica vera occasione della sua partita. (Dal 82' Vrioni sv).

Diaw 6 - L'unico a salvarsi nella prova incolore della formazione di Venturato, per cinquanta minuti è indiavolato ma non basta per tenere in partita i suoi. L'ex Entella probabilmente si garantisce il ruolo da titolare nell'attacco del Cittadella.