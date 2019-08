Le pagelle del Cosenza - Bene Corsi e Legittimo, in ombra Sciaudone

Risultato finale: Crotone-Cosenza 0-0

© foto di Andrea Rosito

Perina 6.5 - Meno decisivo di Cordaz, ma fa comunque la sua buona figura, attento sulle conclusioni avversarie.

Corsi 6.5 - Tiene botta alle avanzate del Crotone, bene in particolare nel primo tempo su Mazzotta.

Idda 6 - Fa a sportellate con Messias e Simy, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nella ripresa.

Monaco 6 - Primi minuti con la nuova maglia. Un po' arrugginito, ma dà prova di valore. Non deve eccedere con irruenza.

Legittimo 6.5 - Che motorino! Corsa e spinta sulla fascia, più di un grattacapo agli avversari.

Sciaudone 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Si fa anche espellere nel secondo tempo per doppia ammonizione.

Bruccini 5.5 - A centrocampo dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci.

Pierini 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. Nella ripresa va anche al tiro senza fortuna. (dal 74' Moreo 5.5 - Qualche sponda e poco più.)

Carretta 6 - Due grandi occasioni, ma Cordaz gli dice di no. Sul primo è bravissimo, sulla seconda, però, poteva far qualcosa di più. (dal 79' Broh s.v.- )

Baez 5.5 - Va a sprazzi, non sempre riesce ad innescare i compagni, prova anche il tiro, ma senza fortuna.

Litteri 6 - Finisce ben presto nella rete della difesa del Crotone senza lasciare il segno. Da segnalare, comunque, la grande applicazione. ( dal 56' Capela 6 - Non molla nell'assalto finale del Crotone.)