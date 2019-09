Le pagelle del Cosenza - Bene Pierini, in ombra Machach

Risultato finale: Cosenza-Livorno 1-1

© foto di Andrea Rosito

Perina 6.5 - Poco può sul gol di Marsura, per il resto fa buona guardia.

Idda 6 - Tiene botta alle offensive del Livorno, barcolla, ma non crolla anche se Marras e Marsura sono brutti clienti.

Monaco 6 - Solita irruenza, non sempre è lucido nei contrasti, ma non molla un centimetro sull'avversario.

Legittimo 6 - Si integra bene con i compagni, ha il suo da fare con Raicevic e soci, ma non ne esce sconfitto.

Corsi 5.5 - In difficoltà per tutta la gara, il Livorno spinge con Porcino dalle sue parti.

Greco 5.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fatica ad impostare l'azione d'attacco.

Kanoute 5.5 - Prestazione in chiaro scuro, via dopo un tempo per un problema fisico. (dal 46' Broh 5.5 - Tiene bene la posizione, in ritardo sul gol avversario.)

Sciaudone 5.5 - Non è ancora il giocatore dell'anno scorso. In ombra, poco presente nella proiezione offensiva.

Lazaar 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, vivace fin quando rimane in campo. Poi alza bandiera bianca dopo un contrasto. (dal 37' Baez 5.5 - Prima esterno a centrocampo, poi laterale in attacco, ma non lascia il segno.)

Riviere 5.5 - Partenza promettente, poi si spegne, ben marcato dalla difesa avversaria.

Machach 5.5 - Fumoso, prova più di una giocata, ma non è serata. (dal 58' Pierini 7 - Braglia gli chiedeva più grinta, lui non solo la mette, ma salva anche la gara con un bel tiro al 94').