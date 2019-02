Le pagelle del Cosenza - Bruccini fa valere l'esperienza, Capela generoso

Risultato finale: Perugia-Cosenza 0-1

Perina 6 - Il Perugia produce pochissimi tiri: l'estremo difensore rossoblu amministra senza problemi e mantiene la lucidità nei concitati minuti finali.

Capela 7 - Molto attivo in difesa, sbroglia diverse situazioni insidiose e salva la porta di Perina in un momento cruciale, spedendo in angolo un assist perfetto di Kouan per Han. Nei calci piazzati fa valere il fisico.

Dermaku 6 - Al 92' riesce a leggere con freddezza la situazione e spende saggiamente un fallo da rosso diretto per impedire a Sadiq di trovarsi a tu per tu con Perina. Generoso.

Legittimo 6 - Dei tre in difesa è quello che appare meno sicuro in alcune situazioni, ma porta comunque a casa una prestazione sufficiente.

Bittante 6 - Kouan è un cliente difficile, ma la missione della cinquina di centrocampo è fare densità e chiudere gli spazi, obiettivo sicuramente centrato dagli uomini di Braglia.

Bruccini 7 - Si spende molto in entrambe le fasi, è l'uomo ovunque della mediana cosentina. Grande freddezza nel momento di trasformare un rigore pesante, spiazza Gabriel e regala al Cosenza tre punti preziosissimi per la permanenza in Serie B.

Palmiero 6 - Non emerge ma gestisce con mestiere la prestazione, senza correre rischi inutili. Dal 22' s.t.: Garritano 6 - Entra nel momento in cui serve più attenzione al Cosenza per mantenere il vantaggio. Si rivela utile nelle ripartenze.

Sciaudone 6,5 - Non disdegna qualche incursione in area e si fa trovare nel posto giusto per fare sponda o servire i compagni in area. Ha anche una buona occasione per il 2-0 ma la sua sforbiciata non sorprende Gabriel. Dal 46' s.t.: Schetino s.v. - Esordio in rossoblu nei concitati minuti finali per il giovane prospetto di proprietà della Fiorentina.

D'Orazio 6,5 - Ingaggia un duello infinito con Rosi, non si risparmia e, quando l'avversario abbassa la pressione, gioca molti palloni anche in chiave offensiva.

Mungo 6 - Prestazione a due velocità, deve lavorare come raccordo tra centrocampo e attacco, ed il compito non è dei più semplici visto anche il forte vento che condiziona le traiettorie di quasi tutti i passaggi. Con una sua fiammata guadagna il rigore trasformato da Bruccini.

Litteri 6,5 - Si dimostra il più vivace nella manovra offensiva del Cosenza, sia in veste di assistman, sia tentando personalmente la conclusione. Solo una parata miracolosa di Gabriel gli nega la gioia del gol. Dal s.t.: Izco s.v. - Braglia lo manda in campo nei minuti finali per mantenere il risultato. Esordio fortunato per l'ex Catania.