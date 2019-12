Le pagelle del Cosenza - male Greco, che impatto di Lazaar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perina 6,5 - Se il passivo non è più pesante il merito è anche suo. Nulla può sulla doppietta di Strizzolo.

Bittante 5 - Troppo leggero in marcatura, l'ex Empoli si perde spesso le rapidissime mezzali neroverdi soprattutto nel primo tempo.

Capela 6 - Tra i suoi è l'unico che prova a mettere pezze dove può in difesa. Salva anche i calabresi su diversi contropiedi.



Idda 5 - Un po' incerto nelle marcature sugli attaccanti ospiti, potrebbe fare di più sui gol ospiti.

D'Orazio 5,5 - Gioca al posto di un Legittimo non al meglio, lo fa rimpiangere dal punto di vista difensivo ma non sotto quello dei cross.

Dal 72' Lazaar 7 - Può essere l'uomo in più di questo Cosenza. Terzino sinistro, sì, ma con mancino da trequartista e dribbling da ala. Una freccia che Braglia dovrà necessariamente sfruttare di più. Grandissimo il gol, poi inutile, per l'1-2 finale.



Bruccini 5,5 - Gara non eccezionale del centrocampista goleador, oggi un po' privo del suo dinamismo a causa della manovra avvolgente degli ospiti.

Greco 5 - Prestazione non eccelsa per il prodotto del settore giovanile della Roma, un po' troppo macchinoso e mai in grado di accendere la manovra oggi.

Dal 60' Litteri 5 - Sono più le proteste e le lamentele sui palloni non ricevuti che i movimenti a cercare spazio. In 30 minuti più recupero non riesce ad incidere.

Sciaudone 6 - Il migliore a centrocampo. Si inserisce, morde le caviglie degli avversari e va anche al tiro.



Baez 6 - Partita dai due volti. Alle volte accusa un po' troppa sufficienza, ma quando si accende crea sempre pericoli.



Riviere 5,5 - L'errore a porta sguarnita pesa, ma il lavoro su sponde e assist verso i compagni - non sfruttato - gli vale comunque una valutazione non troppo severa.

Carretta 5 - Impalpabile. Rientra troppo sul sinistro, risultando leggibile e mai pericoloso.

Dal 46' Machach 6,5 - Quando parte in dribbling è incontenibile. Su un suo tiro Riviere potrebbe mettere dentro a porta vuota, ed in generale crea i maggiori pericoli dei calabresi.