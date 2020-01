Le pagelle del Cosenza - Perina incerto, centrocampo da rivedere

Pietro Perina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perina 5 - Compie un paio di uscite decisive su Djuric nel primo tempo e su Gondo nella ripresa, ma ha gravi responsabilità sul pareggio di Lombardi, quando non riesce a bloccare un tiro tutt'altro che irresistibile.

Corsi 5 - Prova mediocre del numero 2, che a tratti appare confusionario. Nella ripresa sfiora però il pareggio con una buona azione personale.

Idda 6 - Il più brillante del pacchetto arretrato, si fa sentire sulle palle alte e non soffre la fisicità degli attaccanti granata.

Capela 5,5 - Spesso in ritardo sulle uscite, lascia troppo spazio di manovra ai granata in occasione di entrambi i gol.

Legittimo 6 - Fin tanto che resta in campo esegue ordinatamente il suo compito. Dal 33' D'Orazio 6 - Entra bene in campo, proponendo alcune invitanti incursioni offensive.

Bruccini 6 - Lotta e grinta in mezzo al campo, dove è anche poco aiutato dai compagni. Porta a casa una sufficienza meritata.

Broh 5 - Non una serata indimenticabile per l'ivoriano, che gioca tanti palloni ma appare spesso poco lucido. Poche intuizioni valide per i compagni e solo tanta confusione.

Trovato 4,5 - Non pervenuto il giovane scuola fiorentina, che si nasconde per tutto il primo tempo. Dal 46' Monaco 6 - L'ex di turno entra con la giusta verve tenendo a bada gli avanti granata.

Machach 5 - Mai incisivo, viene stretto nel reticolo di maglie del centrocapo granata finendo per scomparire presto dalla manovra.

Asencio 6,5 - Realizza un gol tanto bello quanto inutile, che però certifica il suo buon momento e bagna al meglio il suo esordio in rossoblù. Dal 75' Baez sv

Riviere 5,5 - Pochi lampi nella sua partita. Fatica a trovare spazi, ma nella ripresa sfiora il pareggio con una gran giocata personale.