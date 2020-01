Le pagelle del Crotone - Simy-Messias, giornata da incubo. Male Benali

Cordaz 6 - Fondamentalmente inoperoso, lo Spezia tira due volte in porta e in entrambi i casi non perdona. Non ha responsabilità.

Golemic 5 - Nel gioco aereo era stato bravo, pur soffrendo la fisicità di Nzola. Perde Ragusa in occasione del gol della vittoria.

Gigliotti 5,5 - Prima mezz’ora in apnea, Ragusa lo salta come e quando vuole. Ripresa sufficiente, ci mette il piede per evitare un gol quasi fatto di Gyasi.

Marrone 5 - Non è una giornata felicissima per il reparto difensivo, il 4-3-3 dello Spezia crea non pochi imbarazzi e anche lui non riesce ad incidere.

Molina 6 - Prova a spingere sulla corsia di competenza, sebbene l’atteggiamento tattico degli avversari lo costringa a restare più basso del solito.

Crociata 5,5 - Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, per mezz’ora vaga per il campo senza ricevere palloni giocabili. Bello il duello con Mora, ne esce sconfitto. (Dal 31’st Nalini 5 - Non si vede mai, non tocca palla),

Barberis 5 - Il costante raddoppio di marcatura non gli permette di ragionare, prova a districarsi tra le maglie bianconere con alterne fortune. Spento, come tutta la squadra.

Benali 4,5 - Nessuno spunto, nessuna azione degna di nota, nessun tiro verso lo specchio della porta. Fa fatica anche a trovare la posizione giusta in campo. Una delle peggiori gare della stagione.

Mazzotta 5 - In un pomeriggio calcisticamente parlando triste per i colori rossoblu, anche lui non alza i ritmi e si limita al compitino. (Dal 31’st Mustacchio 5 - Stesso discorso fatto per Nalini).

Messias 4 - Rovina una prestazione già lacunosa con un cartellino rosso ingenuo rimediato dopo il triplice fischio. Atteggiamento incomprensibile.

Simi 4,5 - Non è in giornata, lo si capisce dopo trenta secondi per uno stop sbagliato. Sempre anticipato, sempre in ritardo, salterà per squalifica la prossima partita. (Dal 1’st Maxi Lopez 6 - Il sigillo del rigore è il primo della stagione. Unico acuto in 45 minuti abbastanza anonimi).